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StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068

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Lukrative StarragTornos-Anlage? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

StarragTornos
33.75 CHF 0.19%
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Vor 3 Jahren wurden StarragTornos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die StarragTornos-Aktie letztlich bei 55.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 1.802 StarragTornos-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63.42 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 18.08.2026 auf 35.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.58 Prozent verringert.

Am Markt war StarragTornos jüngst 185.53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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