SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren eingebracht

StarragTornos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Anteile betrug an diesem Tag 46.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21.552 StarragTornos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 724.14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27.59 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 182.09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch