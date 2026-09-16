StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StarragTornos-Aktie Investoren gebracht.
Am 16.09.2023 wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 53.00 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 18.868 StarragTornos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 622.64 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 15.09.2026 auf 33.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 37.74 Prozent gesunken.
Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 183.29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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