SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StarragTornos von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33.00 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303.030 StarragTornos-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’909.09 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 11.08.2026 auf 36.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.09 Prozent gesteigert.

StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200.81 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch