SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit StarragTornos-Anteilen statt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Anteile betrug an diesem Tag 31.40 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31.847 StarragTornos-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’162.42 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 06.10.2026 auf 36.50 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’162.42 CHF, was einer positiven Performance von 16.24 Prozent entspricht.

StarragTornos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 195.28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch