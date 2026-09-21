Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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21.09.2026 10:02:30
SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Stadler Rail eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35.26 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.836 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (29.78 CHF), wäre die Investition nun 84.46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15.54 Prozent vermindert.
Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2.98 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Stadler Rail-Papiere fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Anteils belief sich damals auf 42.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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