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Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181

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Profitables Stadler Rail-Investment? 12.10.2026 10:02:29

SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Stadler Rail
30.44 CHF 0.21%
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Am 12.10.2025 wurde die Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Stadler Rail-Papier letztlich bei 19.79 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5.053 Stadler Rail-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Stadler Rail-Papiers auf 30.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153.61 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 53.61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 3.04 Mrd. CHF. Stadler Rail-Anteile wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das Stadler Rail-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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