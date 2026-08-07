Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel wäre eine Sonova-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert
Vor Jahren in Sonova eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sonova-Anteile an diesem Tag 235.70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.243 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 233.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 991.94 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0.81 Prozent verkleinert.
Am Markt war Sonova jüngst 13.82 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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