Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 11.09.2021 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 361.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.277 Sonova-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (229.40 CHF), wäre das Investment nun 63.49 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36.51 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 13.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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