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|Profitabler Sonova-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 390.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.602 Sonova-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 292.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’480.80 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 25.19 Prozent.
Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.22 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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