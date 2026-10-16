Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Sonova eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.10.2016 wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 134.21 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74.513 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’431.38 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 15.10.2026 auf 274.20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104.31 Prozent.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 16.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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