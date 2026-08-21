Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Sonova-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Sonova-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 136.19 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sonova-Aktie investiert, befänden sich nun 0.734 Sonova-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Sonova-Aktien wären am 20.08.2026 178.42 CHF wert, da der Schlussstand 243.00 CHF betrug. Mit einer Performance von +78.42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sonova war somit zuletzt am Markt 14.37 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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