SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SoftwareONE von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SoftwareONE-Aktien gewesen.
Das SoftwareONE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie betrug an diesem Tag 18.47 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 541.419 SoftwareONE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 9.48 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’132.65 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48.67 Prozent eingebüsst.
Der SoftwareONE-Wert an der Börse wurde auf 2.00 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Papiere an der Börse SWX war der 25.10.2019. Den ersten Handelstag begann das SoftwareONE-Papier bei 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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