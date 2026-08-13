SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SKAN-Aktien verlieren können.
Am 13.08.2023 wurde die SKAN-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SKAN-Aktie letztlich bei 76.70 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.304 SKAN-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 76.40 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 12.08.2026 auf 58.60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.60 Prozent verringert.
SKAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.32 Mrd. CHF. Der SKAN-Börsengang fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der SKAN-Aktie belief sich damals auf 75.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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