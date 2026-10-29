SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der SKAN-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51.50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 194.175 SKAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 76.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’796.12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47.96 Prozent.

Am Markt war SKAN jüngst 1.71 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der SKAN-Anteile an der Börse SWX war der 28.10.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Papiers auf 75.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch