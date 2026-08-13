SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SIG Group-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SIG Group-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22.90 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 436.681 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’703.06 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 12.08.2026 auf 15.35 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 32.97 Prozent.
Der Marktwert von SIG Group betrug jüngst 5.87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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