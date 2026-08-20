SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das SIG Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.08 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SIG Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.693 SIG Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SIG Group-Papiers auf 13.17 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.63 CHF wert. Damit wäre die Investition um 51.37 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 4.97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch