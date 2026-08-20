SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable SIG Group-Anlage?
|
20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie gebracht.
Das SIG Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.08 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SIG Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.693 SIG Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SIG Group-Papiers auf 13.17 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.63 CHF wert. Damit wäre die Investition um 51.37 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 4.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIG Group
|
10:02
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst (AWP)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SIG Group AG: Ann-Kristin Erkens zur neuen CEO von SIG ernannt (EQS Group)
Analysen zu SIG Group
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.