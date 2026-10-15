SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das SIG Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.06 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 399.042 SIG Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 13.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’514.76 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 44.85 Prozent.

Der Marktwert von SIG Group betrug jüngst 5.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch