SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SIG Group-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21.54 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.425 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 604.46 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 07.10.2026 auf 13.02 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 39.55 Prozent.
SIG Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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