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26.11.2026 10:02:03
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SIG Group-Aktien verdienen können.
Die SIG Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 1’052.632 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.53 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16’347.37 CHF wert. Damit wäre die Investition 63.47 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 5.90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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