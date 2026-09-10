SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SIG Group-Aktie bei 22.56 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.433 SIG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 09.09.2026 58.51 CHF wert, da der Schlussstand 13.20 CHF betrug. Mit einer Performance von -41.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch