SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.52 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 798.722 SIG Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (13.78 CHF), wäre das Investment nun 11’006.39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.06 Prozent gesteigert.
Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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