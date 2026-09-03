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SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954

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Lohnendes SIG Group-Investment? 03.09.2026 10:02:30

SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

SIG Group
13.45 CHF -1.39%
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Vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.52 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 798.722 SIG Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (13.78 CHF), wäre das Investment nun 11’006.39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.06 Prozent gesteigert.

Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.55 SWBWSU
Short 15’881.22 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’390.44 03.09.2026 17:03:30
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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