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SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954

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Rentable SIG Group-Anlage? 06.08.2026 10:02:29

SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

SIG Group
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit SIG Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.34 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 74.963 SIG Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’166.42 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 05.08.2026 auf 15.56 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.64 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 5.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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