SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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17.09.2026 16:02:20
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SHL Telemedicine-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 15.90 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.289 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.42 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 16.09.2026 auf 1.02 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93.58 Prozent verringert.
Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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