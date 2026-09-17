SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SHL Telemedicine-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 15.90 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.289 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.42 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 16.09.2026 auf 1.02 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93.58 Prozent verringert.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch