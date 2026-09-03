SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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03.09.2026 16:02:23
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der SHL Telemedicine-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 1.35 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das SHL Telemedicine-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 743.494 SHL Telemedicine-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 1.07 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 795.54 CHF wert. Damit wäre die Investition 20.45 Prozent weniger wert.
SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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