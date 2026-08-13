SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative SHL Telemedicine-Anlage?
|
13.08.2026 16:02:23
SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 13.08.2023 wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SHL Telemedicine-Aktie 7.95 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125.786 SHL Telemedicine-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 134.59 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 12.08.2026 auf 1.07 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 86.54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 39.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
13.08.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Zürich in Grün: SPI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu SHL Telemedicine
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SHL Telemedicine am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.