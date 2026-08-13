SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 13.08.2023 wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SHL Telemedicine-Aktie 7.95 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125.786 SHL Telemedicine-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 134.59 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 12.08.2026 auf 1.07 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 86.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 39.64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch