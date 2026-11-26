Heute vor 1 Jahr wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.30 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 769.231 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 718.46 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 25.11.2026 auf 0.93 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.15 Prozent verringert.

SHL Telemedicine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch