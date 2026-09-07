SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115.68 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 8.645 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (91.02 CHF), wäre das Investment nun 786.83 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21.32 Prozent vermindert.

SGS SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch