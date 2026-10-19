SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SGS SA-Investment im Blick
|
19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 19.10.2025 wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SGS SA-Papier letztlich bei 87.52 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.426 SGS SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 97.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’117.69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11.77 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 19.30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SGS SA
|
10:02
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu SGS SA
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.