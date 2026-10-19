SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 19.10.2025 wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SGS SA-Papier letztlich bei 87.52 CHF. Bei einem SGS SA-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.426 SGS SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 97.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’117.69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11.77 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 19.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch