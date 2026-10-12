SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
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|Lukrativer SGS SA-Einstieg?
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SGS SA-Anteile an diesem Tag bei 85.72 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.167 SGS SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 96.44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.51 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.51 Prozent angewachsen.
Der SGS SA-Wert an der Börse wurde auf 19.08 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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