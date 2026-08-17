SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen

SGS SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SGS SA-Anteile an diesem Tag bei 86.32 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.585 SGS SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 94.42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’093.84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 9.38 Prozent gleich.

Am Markt war SGS SA jüngst 18.62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch