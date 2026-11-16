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|SGS SA-Investition im Blick
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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in SGS SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2025 wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 91.62 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 109.146 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 103.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’247.54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.48 Prozent vermehrt.
Am Markt war SGS SA jüngst 20.39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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