Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen SGS SA-Anteile an diesem Tag bei 74.32 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hat, hat nun 1.346 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 136.91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101.75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.91 Prozent gesteigert.

SGS SA war somit zuletzt am Markt 20.09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch