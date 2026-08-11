SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SFS-Aktie an diesem Tag bei 105.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das SFS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.945 SFS-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 131.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124.57 CHF wert. Mit einer Performance von +24.57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SFS belief sich zuletzt auf 5.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch