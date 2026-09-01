SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SFS-Anteile an diesem Tag bei 74.35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.345 SFS-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 134.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.30 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 81.30 Prozent.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch