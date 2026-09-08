SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die SFS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 109.40 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 9.141 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 135.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’237.66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.77 Prozent gesteigert.

Am Markt war SFS jüngst 5.24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch