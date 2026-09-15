SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 100.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99.404 SFS-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (132.60 CHF), wäre das Investment nun 13’180.91 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.81 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch