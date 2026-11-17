Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SFS-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 125.40 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 79.745 SFS-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’451.36 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 16.11.2026 auf 143.60 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 11’451.36 CHF, was einer positiven Performance von 14.51 Prozent entspricht.

SFS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch