SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in SFS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 100.20 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, befänden sich nun 9.980 SFS-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’305.39 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 17.08.2026 auf 130.80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 30.54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SFS bezifferte sich zuletzt auf 5.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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