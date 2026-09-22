SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die SF Urban Properties-Aktie bei 86.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 116.279 SF Urban Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’686.05 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 21.09.2026 auf 100.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.86 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 338.36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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