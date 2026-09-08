SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SF Urban Properties-Investment gewesen.
Am 08.09.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85.68 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1.167 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.71 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 07.09.2026 auf 100.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.71 Prozent.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 338.72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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