SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren verdient

Am 08.09.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85.68 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1.167 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.71 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 07.09.2026 auf 100.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.71 Prozent.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 338.72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch