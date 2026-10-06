SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SF Urban Properties-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87.12 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hat, hat nun 11.479 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 101.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’159.38 CHF wert. Mit einer Performance von +15.94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 340.91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch