SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das SF Urban Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98.00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.204 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SF Urban Properties-Aktie auf 101.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’035.71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.57 Prozent vermehrt.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 340.22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch