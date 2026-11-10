SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SF Urban Properties-Aktie bei 98.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.020 SF Urban Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.10 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 09.11.2026 auf 103.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.10 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 347.38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch