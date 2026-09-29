SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag 100.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.000 SF Urban Properties-Aktie. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 102.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102.50 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2.50 Prozent.
Der SF Urban Properties-Wert an der Börse wurde auf 343.28 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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