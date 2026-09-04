Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Sensirion-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Das Sensirion-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77.80 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Sensirion-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128.535 Sensirion-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 9’820.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1.80 Prozent gesunken.
Sensirion wurde am Markt mit 1.19 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz der Sensirion-Aktie fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Sensirion-Papiers lag damals bei 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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