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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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Performance im Blick 14.08.2026 10:02:28

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Sensirion
81.49 CHF 2.49%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sensirion-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Sensirion-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 88.70 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112.740 Sensirion-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’098.08 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 13.08.2026 auf 80.70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9.02 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 1.24 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Sensirion-Aktie fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Sensirion-Anteilsschein bei 45.15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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