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06.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sensirion-Papier 130.80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76.453 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’779.82 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 05.11.2026 auf 75.60 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 5’779.82 CHF entspricht einer negativen Performance von 42.20 Prozent.
Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 1.24 Mrd. CHF. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie belief sich damals auf 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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