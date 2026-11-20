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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sensirion-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 53.90 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18.553 Sensirion-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’476.81 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 19.11.2026 auf 79.60 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’476.81 CHF, was einer positiven Performance von 47.68 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1.21 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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