Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sensirion-Investment gewesen.
Am 28.08.2025 wurde das Sensirion-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Sensirion-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.837 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 1’241.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83.70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24.18 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Sensirion zuletzt 1.30 Mrd. CHF wert. Am 22.03.2018 fand der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45.15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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